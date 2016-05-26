Во Львовской области женщину госпитализировали после укуса змеи
13:18, 26 мая 2016Новости регионов
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Во Львовской области 52-летнюю женщину госпитализировали после укуса змеи.
Во Львовской области женщину госпитализировали после укуса змеи / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 25 мая в Самборскую районную больницу госпитализированы жительницу села Блажив Самборского района, которая пострадала от укуса змеи.
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Пострадавшая была доставлена в состоянии средней тяжести. На сегодняшний день состояние женщины удовлетворительное.
Во Львовской области с наступлением теплого сезона в этом году от укусов змей пострадали 9 человек.
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