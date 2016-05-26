В детском садике Луцка отравились малыши

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Госсанэпидслужбы в Волынской области, в течение 23-24 мая в медицинские учреждения госпитализировано 4 детей, трое - в Волынской областной инфекционной больнице, один ребенок - в Луцке центральную районную больницу и еще один ребенок лечится амбулаторно. Все они с дошкольного учебного заведения №19 Луцка. Дата последнего посещения – 20 мая. Случаи заболевания зарегистрированы в четырех группах возрастной категории 4-6 лет.

Как отмечается в сообщении, все больные имеют проявления острой кишечной инфекции: повышение температуры тела (до 37-39 градусов), жалобы на рвоту, частый стул, боли в области эпигастрия. Четырем больным установлен предварительный диагноз «гастроэнтероколит», одному ребенку - «пищевая токсикоинфекция».

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«В очаге проведено санитарно-эпидемиологическое обследование. Во время обследования для лабораторного исследования отобран материал от 8 работников дошкольного учреждения. Дети и персонал осмотрены инфекционистом, новых больных не выявлено. Взято для бактериологического исследования 10 пищевых продуктов, 100 смывов, 13 проб питьевой воды (из них 4 – на вирусологическое исследование)», - отметили в пресс-службе Главного управления Госсанэпидслужбы в Волынской области.