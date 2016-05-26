В больницах Львовщины остаются 26 человек, которые отравились на свадьбе

09:52, 26 мая 2016
Новости регионов
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В больницах Львовщины состоянию на 26 мая продолжают находиться 26 человек, из них 5 детей, из 39 больных, которые отравились на свадьбе 14 мая в ресторане города Новояворовск.

Фото: УНІАН

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

У пострадавших диагностированы сальмонеллез и острая кишечная инфекция. Состояние пациентов - удовлетворительное.

Причина отравления выясняется.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая во Львовской области после празднования свадьбы с диагнозом «острый гастроэнтерит» были госпитализированы 14 человек, из них 6 детей. Массовое заболевание произошло вследствие употребления пищи на свадьбе 14 мая в ресторане города Новояворовск Яворовского района. Первые пациенты начали обращаться в Новояворовскую районную больницу во второй половине дня 16 мая. Самому младшему пострадавшему - один год, самому старшему - 51 год.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 326 УК (нарушение правил хранения, использования, перевозки микробиологических или других биологических агентов или токсинов, других правил обращения с ними, если оно создало угрозу гибели людей или наступление иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).

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