В больницах Львовщины остаются 26 человек, которые отравились на свадьбе
В больницах Львовщины состоянию на 26 мая продолжают находиться 26 человек, из них 5 детей, из 39 больных, которые отравились на свадьбе 14 мая в ресторане города Новояворовск.
В больницах Львовщины продолжают находиться 26 человек с отравлением после свадьбы / Фото: УНИАН
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
У пострадавших диагностированы сальмонеллез и острая кишечная инфекция. Состояние пациентов - удовлетворительное.
Причина отравления выясняется.
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Как сообщал УНИАН, 18 мая во Львовской области после празднования свадьбы с диагнозом «острый гастроэнтерит» были госпитализированы 14 человек, из них 6 детей. Массовое заболевание произошло вследствие употребления пищи на свадьбе 14 мая в ресторане города Новояворовск Яворовского района. Первые пациенты начали обращаться в Новояворовскую районную больницу во второй половине дня 16 мая. Самому младшему пострадавшему - один год, самому старшему - 51 год.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 326 УК (нарушение правил хранения, использования, перевозки микробиологических или других биологических агентов или токсинов, других правил обращения с ними, если оно создало угрозу гибели людей или наступление иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).