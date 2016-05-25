143,5 тыс. наборов выживания выдали мобильные бригады Штаба Ахметова за 1 год

143,5 тысячи наборов выживания за 1 год работы жителям сел Донецкой области выдали мобильные бригады Штаба Рината Ахметова. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба, об этом в ходе онлайн-конференции рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба.

Помощь удалось доставить в 425 населенных пунктов. Это «серая зона», районы на неподконтрольной территории, а также города на мирной территории области, где много переселенцев. Всего волонтеры преодолели 60 тысяч километров проселочных дорог.

«Задачей, поставленной Ринатом Ахметовым, было помочь максимальному количеству нуждающихся жителей – старикам, детям, инвалидам. И Штаб нашел самый эффективный способ доставки помощи в глубинку. При помощи мобильных бригад нам удалось выдать продукты огромному количеству людей. Они забыты и брошены. В «серой зоне» продолжаются боевые действия, разрушены дома. И люди там не живут, а выживают. Для них очень важно, что о них помнят и обеспечивают самым необходимым», – рассказала Римма Филь.

Волонтеры уже привезли продукты в самые «горячие точки», где не прекращаются боевые действия, но по-прежнему остаются местные жители. Это Пески, Опытное, Авдеевка, Кодема, Кирово, Очеретино, Водяное, Новотроицкое, Гранитное, Верхнеторецкое, Виноградное, Чермалык, Федоровка, Мирное, Пищевик, Майорск, Артемово.

Читайте такжеБолее 200 фур с продуктами в апреле отправил штаб Ахметова на ДонбассЖители «серой зоны» – в основном старики, инвалиды. Много семей с маленькими детьми. В поселке Опытное, в 500 метрах от места выдачи помощи шли боевые действия. Но люди не обращали внимания на взрывы снарядов. Получив набор выживания, распаковывали продукты и неподалеку разводили костер, чтобы приготовить еду. Оказалось, что жителям села ежедневно приходится так питаться. Газа и электричества в поселке нет уже больше года. Всего там осталось 43 человека, которые живут в подвале разрушенной трехэтажки.

Большинство волонтеров мобильных бригад – родом из Донбасса. Они как никто другой понимают и чувствуют всю боль от происходящего. Почти все имеют семьи, маленьких детей. Один из волонтеров – парень с ограниченными возможностями, не слышит и не говорит.

«У нас 3 мобильные бригады, которые работают по обе стороны линии соприкосновения. Это 15, человек, двое из них – женщины. Война не только ожесточила людей, но и многих сделала отзывчивее к боли и беде других. Эти люди стали волонтерами по зову сердца. Во время войны их всех объединило одно желание – помогать людям. Ради этой цели они готовы рисковать жизнью и продолжают свои выезды. Вся актуальная информация о ближайших выездах бригад обновляется на сайте Гуманитарного штаба», – рассказала Римма Филь.