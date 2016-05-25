Состояние пострадавших в Одессе от взрыва в 5-этажном доме стабильное

Состояние пострадавших в Одессе 23 мая от взрыва в 5-этажном доме оценивается как стабильное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель департамента охраны здоровья Одесского городского совета Игорь Шпак.

По его словам, у всех четверых госпитализированных состояние стабильное и есть надежда на благоприятный исход.

В частности, 6-летняя девочка, которая находится в ожоговом отделении ГКБ №10, 10% ожогов поверхности тела (головы, шеи и туловища) – в сознании.

Читайте такжеНа Донетчине вследствие взрыва бытового газа погибли двое детей«Уже установлено, что у ребенка ожоги 1-2 степени. Ей вчера перелили альбумин, который выделен бесплатно на станции переливания крови. Девочка сейчас не нуждается в препаратах крови. Прогноз относительно выздоровления и качества жизни – благоприятный», - сказал Шпак.

По его словам, 21-летний мужчина, который пострадал больше всех, - в нейрохирургическом отделении ГКБ №11. У молодого человека - тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб затылочной области, множественные ушибы лица и туловища. «Парень остается в сознании. С молодым человеком и его мамой вчера работал психолог», - отметил Шпак.

В университетскую клинику помещена 90-летняя женщина, у которой скальпированная рана голени.

«Молодая женщина, получившая сотрясение мозга и ушибы туловища, в удовлетворительном состоянии. Надеемся, что в ближайшее время можно будет говорить о выписке», - отметил директор департамента.

Как сообщал УНИАН, вечером 23 мая Одессе на улице Посмитного, 20 произошел взрыв в жилом 5-этажном доме, в результате которого погибли двое людей, ранены четверо, в числе которых – 6-летняя девочка. Взрывом полностью разрушено 8 квартир и салон красоты, выбиты окна в парадных дома и разрушены 2 балкона. Также ударной волной выбило стекла в соседних домах, повреждены 2 автомобиля, припаркованные во дворе.

Власти обещают оказать потерпевшим соответствующую материальную помощь.

В региональном главке Нацполиции сообщили, что предполагаемая причина ЧП – взрыв газового котла. В мэрии сообщили, что предварительная причина взрыва – утечка газа.