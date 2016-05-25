В киевском детсаду - массовое пищевое отравление детей
15:07, 25 мая 2016Новости регионов
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С клиническими проявлениями острой кишечной инфекции в учреждения здравоохранения обратились 10 детей, из которых пятерых в состоянии средней тяжести госпитализировали.
Зарегистрировано групповое заболевание острой кишечной инфекцией / Фото: УНИАН
В Святошинском районе Киева зарегистрировано групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди воспитанников детского учебного заведения №276.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Читайте такжеВ столичном детсаде 6 детей заболели острой кишечной инфекциейОтмечается, что «с клиническими проявлениями острой кишечной инфекции в учреждения здравоохранения обратились 10 детей, из которых пятерых в состоянии средней тяжести госпитализировали в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1».
Остальные дети с легким течением болезни получают лечение в амбулаторных условиях, сообщили в Госпродпотребслужбе.
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