Во Львовской области 51-летний мужчина госпитализирован после укуса змеи
12:46, 25 мая 2016Новости регионов
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Состояние пострадавшего – стабильное средней тяжести.
Диагноз - укус змеи в руку / Фото: vitaest-s.ru
Во Львовской области 51-летний мужчина госпитализирован после укуса змеи.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре главного управления ГСЧС во Львовской области, 24 мая в реанимационное отделение Радеховской районной больницы с диагнозом укус змеи в руку госпитализирован житель села Шайноги Радеховского района.
Состояние пострадавшего – стабильное средней тяжести.
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