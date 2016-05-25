Во Львовской области 51-летний мужчина госпитализирован после укуса змеи

Состояние пострадавшего – стабильное средней тяжести.

Во Львовской области 51-летний мужчина госпитализирован после укуса змеи. Как сообщили УНИАН в пресс-центре главного управления ГСЧС во Львовской области, 24 мая в реанимационное отделение Радеховской районной больницы с диагнозом укус змеи в руку госпитализирован житель села Шайноги Радеховского района. Состояние пострадавшего – стабильное средней тяжести.

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