Луганщина: женщина, бросившая новорожденную дочь в подъезде, сядет в тюрьму на 3 года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, досудебным расследованием, которое велось по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности), установлено, что в конце ноября 2015 местная жительница, без профессиональной медицинской помощи в домашних условиях, родила девочку.

С целью скрыть факт рождения ребенка, обвиняемая сначала перенесла ее в помещение летней кухни, которое не отапливалось, а затем перевезла и оставила в сумке в подъезде жилого дома.

Ребенок получил тяжелые телесные повреждения, которые имели угрозу для ее жизни.

Сейчас судьбой девочки занимаются родственники.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Станично-Луганский отдел полиции диспетчер скорой медицинской помощи сообщил, что в пгт Станица-Луганская в подъезде по ул. 5-я линия найдена сумка, в которой находилась живая новорожденная девочка. Младенец был доставлен в районную больницу с диагнозом: переохлаждение и ампутационная культя правого предплечья.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли 31-летнюю жительницу с. Валуйское (Станично-Луганский район), которая объяснила, что ребенка родила самостоятельно по месту жительства и решила его оставить в связи с тем, что уже имеет троих детей в возрасте от 3-х до 7 лет.