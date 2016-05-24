В столичном детсаде 6 детей заболели острой кишечной инфекцией

Групповое заболевание острой кишечной инфекцией зафиксировано среди воспитанников детского сада № 276 в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины.

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С целью установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации работниками Госсанэпидслужбы провели санитарно-эпидемиологическое обследование в очаге заболевания. Специалисты проверяют версию распространения инфекции, связанную с питанием в этом заведении.