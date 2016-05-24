Запорожье: на ребенка упал каменный крест - спасают в реанимации

В Запорожской области во время экскурсии по музею-заповеднику «Усадьба Попова» на 8-летнюю школьницу упал каменный казацкий крест.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы 22 мая.

«22 мая в 14.35 в Васильевский отдел полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области поступило сообщение от гражданина о том, что около 09.40 во время экскурсии по Васильевскому историко-архитектурному музею – заповеднику «Усадьба Попова» на его 8-летнюю дочь – учащуюся одной из запорожских школ, упал Казацкий крест. В результате девочка получила телесные повреждения и доставлена в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, по данному факту уже открыто уголовное производство по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия).

Как рассказали УНИАН в прокуратуре, причина открытия уголовного производства по данной статье – первичная информация об обстоятельствах произошедшего, согласно которой, ЧП с девочкой случилось вследствие того, что по прибытии в «Усадьбу Попова» дети длительное время были фактически предоставлены сами себе.

Читайте такжеВо Львове травмирован ребенок в результате падения дерева во время урагана«По предварительным данным, организатор экскурсионной программы доставил группу школьников в «Усадьбу Попова» более чем на полчаса ранее, чем планировалось. В итоге, когда дети вышли из автобусов, они оказались предоставлены сами себе. Он стали бегать и фотографироваться, в том числе и забираясь на Казацкий крест, который не выдержал – упал и придавил девочку», - сказали в прокуратуре.