На Львовщине мужчина пострадал от укуса змеи

14:03, 23 мая 2016
Новости регионов
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Во Львовской области от укуса змеи пострадал 29-летний мужчина.

крапельниця / Фото: УНІАН

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС во Львовской области, 21 мая в 17.25 жителя села Которино Жидачевского района с диагнозом «укус змеи в руку» госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

По состоянию на 22 мая состояние пострадавшего стабильное.

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