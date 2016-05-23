На Львовщине мужчина пострадал от укуса змеи
14:03, 23 мая 2016Новости регионов
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Во Львовской области от укуса змеи пострадал 29-летний мужчина.
Состояние пострадавшего стабильное / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС во Львовской области, 21 мая в 17.25 жителя села Которино Жидачевского района с диагнозом «укус змеи в руку» госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
По состоянию на 22 мая состояние пострадавшего стабильное.
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