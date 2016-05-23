Франковщина: мужчина попал в реанимацию из-за укуса змеи

В Ивано-Франковской области из-за укуса змеи мужчина попал в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС во Львовской области, 21 мая в 17.25 жителя села Которино Жидачевского района с диагнозом «укус змеи в руку» госпитализировали в реанимационное отделение больницы. По состоянию на 22 мая состояние пострадавшего стабильное.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter