На Львовщине растет количество госпитализированных из-за отравления на свадьбе

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 08:00 22 мая госпитализированы 39 человек, в т. ч. 11 детей из числа гостей, которые находились на свадьбе 14 мая в ресторане "Соната" города Новояворовск Яворовского района.

Предварительный диагноз “острая кишечная инфекция” у части пациентов уточнен на «сальмонеллез». Состояние большинства пострадавших на 08:00 22 мая – средней тяжести.

Причина отравления выясняется.

Как сообщал УНИАН, 18 мая во Львовской области после свадебного обеда с диагнозом «острый гастроэнтерит» были госпитализированы 14 человек, в том числе 6 детей, самому младшему из которых 1 год. Отравление произошло в результате употребления блюд в ресторане города Новояворовск Яворовского района 14 мая.

Читайте такжеВ больнице Львова остаются 11 человек после отравления на образовательном форуме

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 326 УК (нарушение правил хранения, использования, перевозки микробиологических или других биологических агентов или токсинов, других правил обращения с ними, если оно создало угрозу гибели людей или наступление других тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).