В Ивано-Франковске планируют оздоровить более 12 тыс детей

Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме.

По предоставленной информации, сеть учреждений оздоровления и отдыха в Ивано-Франковске имеет 9 главных компонентов. В частности, будет работать 22 пришкольных лагеря с дневным пребыванием, в которых планируется оздоровить почти 3 тыс. детей, из них 1,3 тыс. – дети льготных категорий, и более 1,5 тыс. детей будут оздоровлены за средства родителей.

В городском оздоровительном лагере «Лимница» в Калушском районе планируют за четыре лагерные смены оздоровить более 700 детей.

Предусмотрены также выездные лагеря за средства родителей, которые будут работать в трех учреждениях. Кроме того, летом заработают языковые школы.

Дети будут оздоравливаться и в 6-ти спортивно-летних выездных лагерях. Также летом будут работать международный спортивный лагерь, пластово-палаточные лагеря, пришкольные языковые лагеря.

На оздоровление детей из бюджета города выделено 600 тыс. грн.