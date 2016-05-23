В Ивано-Франковске планируют оздоровить более 12 тыс детей
Власти Ивано-Франковска планируют этим летом охватить оздоровлением 12 тыс. 166 детей.
Власти Ивано-Франковска планируют этим летом охватить оздоровлением 12 тыс. 166 детей / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме.
По предоставленной информации, сеть учреждений оздоровления и отдыха в Ивано-Франковске имеет 9 главных компонентов. В частности, будет работать 22 пришкольных лагеря с дневным пребыванием, в которых планируется оздоровить почти 3 тыс. детей, из них 1,3 тыс. – дети льготных категорий, и более 1,5 тыс. детей будут оздоровлены за средства родителей.
В городском оздоровительном лагере «Лимница» в Калушском районе планируют за четыре лагерные смены оздоровить более 700 детей.
Предусмотрены также выездные лагеря за средства родителей, которые будут работать в трех учреждениях. Кроме того, летом заработают языковые школы.
Дети будут оздоравливаться и в 6-ти спортивно-летних выездных лагерях. Также летом будут работать международный спортивный лагерь, пластово-палаточные лагеря, пришкольные языковые лагеря.
На оздоровление детей из бюджета города выделено 600 тыс. грн.