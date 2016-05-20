Медучреждения Киева получили гуманитарную помощь из Швейцарии

Медицинские учреждения столицы получили гуманитарную помощь из Швейцарии, сбор и доставку которой в столицу Украины организовал благотворительный фонд «Сердце к сердцу».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Отмечается, что эта очередная партия помощи будет передана в Киевский клинический онкологический центр, городские больницы №12 и №2, Киевский городской клинический госпиталь ветеранов Второй мировой войны (Пуща-Водица) и Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1.

По словам Поворозника, для больниц передали медицинские кровати для детей и взрослых, медицинскую мебель, инвалидные коляски, оборудование к коляскам, постельное белье, теплые одеяла, приспособления для реабилитации больных после травм и прочее.

Читайте такжеВ Одессе госпиталю Госпогранслужбы финны подарили мобильный рентген-аппарат«В частности, военный госпиталь получил многофункциональные кровати с электрическим приводом для больных бойцов АТО. А первая детская больница – детские кровати, мебель, вспомогательные медицинские материалы, оборудование для реабилитации детей в ортопедии и травматологии. Это оборудование будет направлено на обустройство палат реанимационного отделения для новорожденных», – отметил Поворозник.