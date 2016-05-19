Во Львовской области 31 человек госпитализирован с отравлением

Во Львовской области до 31 человека возросло число госпитализированных с пищевым отравлением после празднования свадьбы в ресторане города Новояворовск.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 16:00 19 мая в инфекционное отделение Новояворовской городской больницы в состоянии средней тяжести госпитализирован 21 человек, из них шесть детей с диагнозом – острый гастроэнтерит.

В инфекционном отделении Бориславской городской больницы в состоянии средней тяжести госпитализированы 10 человек, из них один ребенок с диагнозом – острый гастроэнтерит.

Причина возможного отравления выясняется.

Как сообщал УНИАН, 18 мая во Львовской области после празднования свадьбы с диагнозом «острый гастроэнтерит» госпитализированы 14 человек, из них шесть детей. Массовое заболевание произошло в результате употребления пищи во время свадьбы, которая проходила 14 мая в ресторане города Новояворовск Яворовского района. Первые пациенты стали обращаться в Новояворовскую районную больницу во второй половине дня 16 мая. Самому младшему пострадавшему ребенку один год, самому старшему 51 год.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.326 УК (нарушение правил хранения, использования, перевозки микробиологических или других биологических агентов или токсинов, других правил обращения с ними, если оно создало угрозу гибели людей или наступления других тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).