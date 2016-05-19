В Сумах переселенцы получат продуктовые ваучеры от Красного Креста

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, сегодня, 18 мая, руководители горсовета обсудили этот вопрос с представителями Красного Креста.

Согласно сообщению, городской голова Сум Александр Лысенко поблагодарил гостей за внимание к людям, которые вынуждены были покинуть малую родину и налаженный быт.

«Трудно представить, что пришлось пережить этим людям. Понятно, что теперь им не просто строить с нуля свою жизнь на новом месте. Вместе со всей громадой мы делаем все, чтобы Сумы стали для них домом. Хорошо, что и Красный Крест не остается в стороне от проблем вынужденных переселенцев», - отметил мэр.

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В свою очередь представитель МФТЧХ и ЧП Билал Хесейн Шах рассказал, что ваучеры на приобретение продуктов питания будут выдавать многодетным семьям (три и более детей в возрасте до 18 лет), инвалидам 1-й и 2-й групп в возрасте до 70 лет, одиноким кормильцам с детьми до 18 лет, людям пожилого возраста (70 лет и старше). В общем ваучеры получат 1,5 тыс. переселенцев определенных категорий, которые поселились в Сумской области. Отоварить ваучеры они смогут в магазинах торговой сети «Сильпо», которую выбрали через тендер.

Для выдачи ваучеров власть Сум выделила помещение.

Сейчас формируется список получателей и уточняются детали дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сумской области проживает более 16 тыс. внутренне перемещенных лиц, в том числе в Сумах - около 5 тыс.