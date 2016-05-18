Кличко проинспектировал санитарное состояние столичных пляжей

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы.

Отмечается, что мэр и руководители районов посетили, в частности пляжи в Гидропарке. При этом чиновники перемещались на велосипедах.

По словам Кличко, власть должна обеспечить комфортный отдых, чтобы «работали душевые, туалеты, чтобы каждый, кто придет на пляж, получил качественный сервис».

Городской голова заверил, что столица демонстрирует положительную динамику изменений в обустройстве пляжей. Например, увеличивается количество спасательных постов: в 2014 году было 4, в 2015 году - 11, в этом году - 18; душевых кабин в прошлом году было 15, в этом году - 42; питьевых фонтанчиков было 26, в этом году - 41.

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«Казалось бы, мелочи, но для комфортного отдыха это очень важно», - отметил он.

Кличко также поинтересовался подготовкой службы спасения на пляже. Она, как отмечается, укомплектована молодыми парнями с высоким уровнем подготовки, руководитель имеет опыт работы в США.

«Мы увеличили количество спасателей, повысили им зарплату, делаем все, чтобы спасатели имели необходимое оборудование», - сказал мэр Киева.

Так, по данным КГГА, в этом году в столице будут работать 18 спасательных постов, 76 спасателей.

В мэрии напомнили, что к пляжному сезону коммунальные службы готовят 9 пляжей и 18 зон отдыха. Официально летний сезон ежегодно начинается в последней декаде мая и продолжается до 15 сентября.