Во Львовской области на свадьбе отравились 14 человек

Во Львовской области после празднования свадьбы с пищевым отравлением госпитализированы 14 человек, из них 6 детей.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, массовое заболевание произошло вследствие употребления пищи во время свадьбы, празднование которой проходило 14 мая в ресторане города Новояворовск Яворовского района.

Первые пациенты начали обращаться в Новояворовскую районную больницу во второй половине дня 16 мая. По состоянию на 08.00 18 мая в инфекционное отделение больницы в состоянии средней степени тяжести госпитализированы 14 человек, из них 6 детей, с диагнозом «острый гастроэнтерит».

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Пациентам проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами, говорится в сообщении.

Причина отравления выясняется.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 326 УК Украины (нарушение правил хранения, использования, перевозки микробиологических или других биологических агентов или токсинов, других правил обращения с ними, если оно создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).