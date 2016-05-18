В Умани 5 воспитанников детсада госпитализированы с острой кишечной инфекцией

В городе Умань Черкасской области пятеро воспитанников детсада госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Черкасской области, в Умани пятеро воспитанников детского воспитательного заведения комбинированного типа №25 госпитализировали 17 мая в Уманскую городскую больницу №3 с симптомами острой кишечной инфекции. После анализов врачи выявили у двоих больных детей возбудитель сальмонеллеза.

Читайте такжеВ Запорожье малышей из детсада госпитализированы с острой кишечной инфекциейСейчас специалисты Черкасского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины проводят комплекс соответствующих лабораторных исследований. Отобраны образцы пищевой продукции, смывы с объектов окружающей среды на патогенную и условно-патогенную микрофлору. Также, проведено обследование работников и контактных лиц по месту жительства пострадавших и в детском заведении.