В Сумах этим летом будут оздоровлены 12,5 тыс. детей

В Сумах этим летом будут оздоровлены 12 тыс. 584 ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, об этом 18 мая на заседании исполнительного комитета горсовета сообщила начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта Вера Мотречко.

«Именно для них будут работать 6 загородных детских лагерей (в три смены), 3 лагеря труда и отдыха, 24 профильных и 31 пришкольный лагерь общеобразовательных учебных заведений. Всего на оздоровление и отдых детей в летний период 2016 года планируется направить около 3 млн грн, из которых 918 тыс. грн - субвенция из госбюджета и 2 млн грн - средства городского бюджета», - отметила она.

Согласно сообщению, городская власть позаботилась о том, чтобы дети были охвачены трудовой и экскурсионной деятельностью, будут работать ученические производственные и ремонтные бригады, бригады по благоустройству, будут организованы экскурсии и походы.

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Читайте такжеВ Хмельницкой области планируется оздоровить около 37 тыс детей «Исполнительный комитет обязал владельцев загородных детских заведений оздоровления и отдыха обеспечить надлежащие санитарно-эпидемиологические условия отдыха, качественное питание и безопасность детей. Также был одобрен состав городского координационного совета по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей летом 2016 года, а также комиссии по проверке состояния подготовки к работе в летний оздоровительный период загородных детских заведениях оздоровления и отдыха», - сообщили в пресс-службе.