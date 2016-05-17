В Черниговской области в пруду утонул 3-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в области, 16 мая в с. Сутоки Городнянского района в местном водоеме утонул ребенок.

3-летний мальчик гулял во дворе. Пока мать на некоторое время отвлеклась по делам по хозяйству, оставленный без присмотра взрослых ребенок побежал к пруду и случайно упал в воду с деревянной кладки. Когда женщина бросилась на помощь, мальчик уже успел наглотаться воды. Спасти ребенка не удалось.

По данному факту правоохранительные органы проводят расследование.