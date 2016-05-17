В Кременчуге мужчину ударила молния

В Кременчуге (Полтавская обл.) молния убила 58-летнего мужчину.

Как сообщил УНИАН главврач скорой медпомощи помощи Игорь Дубницкий, вызов поступил сегодня во время непогоды с частного сектора на окраине города.

«Через 4-5 минут машина скорой помощи была на месте. Родственники сказали медикам, что в человека ударила молния. Были проведены реанимационные мероприятия, однако это не принесло результата. Врачи говорят, что у мужчины была молнией спалена кепка», - сказал Дубницкий.

Читайте такжеВ Николаевской области женщина умерла от удара молнииВ пресс-службе полиции сообщили, что житель Кременчуга приехал на свой дачный участок и вместе с семьей работал на огороде.