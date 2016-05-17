В Кременчуге мужчину ударила молния
17:30, 17 мая 2016Новости регионов
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Были проведены реанимационные мероприятия, однако это не принесло результата.
Через 4-5 минут машина скорой помощи была на месте / Фото: УНИАН
В Кременчуге (Полтавская обл.) молния убила 58-летнего мужчину.
Как сообщил УНИАН главврач скорой медпомощи помощи Игорь Дубницкий, вызов поступил сегодня во время непогоды с частного сектора на окраине города.
«Через 4-5 минут машина скорой помощи была на месте. Родственники сказали медикам, что в человека ударила молния. Были проведены реанимационные мероприятия, однако это не принесло результата. Врачи говорят, что у мужчины была молнией спалена кепка», - сказал Дубницкий.
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