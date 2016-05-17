В Одессе открыт лабораторно-производственный комплекс фармкомпании "Интерхим"

Как сообщает корреспондент УНИАН, выступая на церемонии премьер-министр отметил, что задача нового правительства - "разрушить все препятствия и стереотипы, не позволяющие украинцам свободно и доступно пользоваться лекарствами".

«Каждый гражданин Украины должен иметь доступ к эффективным и дешевым лекарственным препаратам», - подчеркнул Гройсман.

Он также подчеркнул, что новые мощности дают возможность трудоустроить немало квалифицированных специалистов.

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Как сообщил УНИАН генеральный директор ОДО «Интерхим» Анатолий Редер, реализация данного проекта – возведения 8-этажного лабораторно-производственного комплекса и логистического центра – началась в 2013 году. Общий объем инвестиций составил 42 млн евро.

Ввод в комплекса в эксплуатацию позволит в 4 раза увеличить объем выпуска лекарственных средств, а также производство фармацевтических субстанций в соответствии с требованиями стандартов GMP (надлежащая производственная практика), увеличив объем их экспорта, в том числе в страны ЕС.

Справка УНИАН. Компания «Интерхим» основана в 1992 году на базе опытно-экспериментального производства НТК Физико-химического института им. А.В. Богатского Национальной академии наук Украины. Коммерческая деятельность начиналась с производства уникальных продуктов тонкого органического синтеза, за которым последовало производство оригинальных фармацевтических субстанций, разработанных учеными Физико-химического института им. А. В. Богатского, а также импортозамещающих субстанций, которые никогда ранее не производились в Украине.