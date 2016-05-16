В Чернигове сегодня вспоминают людей, умерших от СПИДа

В Чернигове сегодня отмечают День памяти людей, умерших от СПИДа.

Как передает корреспондент УНИАН, в одном из центральных скверов города организован благотворительный hand made мастер-класс «Во имя жизни!», который продлится до вечера.

Все желающие могут присоединиться за символический благотворительный взнос к изготовлению цветов, которыми украшают красную ленту - символ толерантности к ВИЧ-позитивным людям.

Читайте такжеВ Одессе выложили 10-метровую красную ленту ко Дню памяти умерших от СПИДаКак сообщила информационный менеджер Черниговского областного отделения "Всеукраинской сети ЛЖВ" Светлана Бубенчикова, традиционно День памяти умерших от СПИДа во всем мире отмечают в третье воскресенье мая, однако в Чернигове организаторы перенесли мероприятия на понедельник из-за погодных условий.

"Своей акцией мы хотим привлечь внимание представителей власти и общественности к проблемам ВИЧ-позитивных людей. Мы собираем средства на лечение и стремимся донести обществу информацию, что своевременное и доступное лечение ВИЧ-позитивных - это, во-первых, продолжение жизни для этих людей, и во-вторых, прекращение распространения ВИЧ-инфекции", - отметила активистка.

Читайте такжеВ Киеве можно пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в выездных медпунктахБубенчикова со ссылкой на областное статуправления, сообщила: Черниговская область сегодня занимает десятую позицию среди областей Украины по распространению ВИЧ-инфекции.

Так, по состоянию на 1 апреля 2016 года на контроле в области находятся 3570 ВИЧ-инфицированных. Высокая распространенность ВИЧ-инфекции в городах Прилуки и Чернигове, Щорском, Талалаевском, Козелецком, Новгород-Северском и Прилукском районах.

Среди ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в 2016 году, заразившихся половым путем 56 человек (66,5%), путем парентерального введения наркотических веществ - 28 человек (33,5%). Среди ВИЧ-инфицированных, взятых под медицинское наблюдение в 2016 году, мужчины составляют 57%, женщины - 43%. За 1-й квартал 2016 года при обследовании беременных женщин выявлено 12 ВИЧ-положительных. В течение этого периода от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 20 детей.

В целом на контроле в области находятся 212 детей, из них 87 - с установленным ВИЧ-статусом.