В Хмельницкой области - вспышка АЧС, утилизировано 46 голов свиней

В Хмельницкой области в 3-километровом радиусе вокруг села Горчичная Дунаевецкого района, где был выявлен возбудитель африканской чумы свиней (АЧС), утилизировано 46 голов свиней.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Хмельницкой облгосадминистрации по вопросам АПК Владимир Кальниченко, заболевших животных ветеринарные службы изъяли из подсобных хозяйств, умертвили и утилизировали путем сжигания в специально отведенном месте.

“Ситуация контролируемая. Других случаев заражения АЧС в области не зафиксировано”, - подчеркнул чиновник.

Читайте такжеВетеринары зафиксировали первую вспышку АЧС в Хмельницкой областиКак сообщал УНИАН, 10 мая ветеринары зафиксировали первый в Хмельницкой области случай африканской чумы свиней - в подсобном хозяйстве в селе Горчичная Дунаевецкого района погибло 7 свиней.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 13 мая ввел временные ограничения на ввоз свиней, свиного мяса и субпродуктов из Хмельницкой области из-за вспышки АЧС.

С начала 2016 года в Украине зарегистрировано 9 случаев АЧС: в Полтавской и Одесской областях – по 3, в Житомирской, Кировоградской и Хмельницкой – по одному. Кроме недавно выявленного, неблагополучными остаются еще два пункта – один в Одесской области и один в Киевской. В 2015 году в Украине зафиксировано 40 вспышек заболевания.