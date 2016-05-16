В Харьковской области 8 школьников отравились неизвестным газом

Харьковской области из-за распыления в помещении школы неизвестного газа за медицинской помощью обратились 8 детей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, информация, что в учебно-воспитательном комплексе города Лозовая распылили неизвестный газ, поступила в отдел полиции сегодня в 9:40. На место происшествие выехала следственно-оперативная группа.

Читайте такжеВ Каховке работники агробазы отравились неизвестным веществомПо предварительным данным, газ на перемене распылил кто-то из учеников школы. За медицинской помощью обратились 8 детей - учащихся 6, 8 и 10 классов. Сейчас дети находятся под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает.

Читайте такжеФранковщина: из больницы выписаны 11 детей, которые отравились в школьной столовойПо факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство).

Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.