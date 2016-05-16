Киевская власть убеждает, что профинансировала закупку лекарств для онкобольных детей

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Татьяна Донченко, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Сегодня я лично на месте убедилась в том, что наш онкоцентр обеспечен всем необходимым для проведения лечения маленьких киевлян: от шприцев и бинтов до препаратов, применяемых для проведения химиотерапии и препаратов сопровождения», – говорит Донченко.

По ее словам, на 2016 год в Киевском городском клиническом онкологическом центре в бюджете Киева на закупку медикаментов было предусмотрено 3 млн 189,2 тыс. грн. Согласно последнему решению сессии Киевсовета относительно увеличения финансирования отрасли здравоохранения, на эти цели дополнительно предусмотрено еще 7 млн 165,6 тыс. грн.

Читайте такжеВ КГГА пообещали контролировать прозрачность тендеров на закупку лекарств для онкобольных

«Таким образом, столица выполняет поручение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о привлечении средств местных бюджетов к закупке лекарств для онкобольных детей на период ожидания соответствующих централизованных поставок из Минздрава Украины, как это предусмотрено законодательством. И главное, что детское отделение Киевского онкоцентра гарантированно получает средства, достаточные для обеспечения надлежащего уровня оказания медицинской помощи маленьким киевлянам», – заявила директор Департамента здравоохранения.

В свою очередь в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что сегодня, 13 мая, в учреждения здравоохранения Киева и Киевской области доставлены лекарственные средства, закупленные за средства государственного бюджета 2015 года по бюджетным программам "Централизованные мероприятия для лечения онкобольных детей" и "Централизованная закупка медикаментов для детей, больных гемофилией", на общую сумму 7 422 757,78 грн.

Это, в частности, медицинские препараты Октанат / Octanate® Фактор VIII коагуляции крови человека, Доксорубицин-ТЭВ, Доксорубицин-Тева, Флударабин-Тева.

Указанные лекарственные средства распределены между «Охматдетом», Национальным институтом рака Минздрава Украины, Киевской городской детской клинической больницей №1, Киевским городским клиническим онкологическим центром, Киевским областным онкологическим диспансером, говорится в сообщении.