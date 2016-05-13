В Одессе выложили 10-метровую красную ленту ко Дню памяти умерших от СПИДа

В Одессе общественники сегодня выложили перед зданием областной государственной администрации 10-метровую красную ленту к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.

Как передает корреспондент УНИАН, красную ленту на асфальте на проспекте Шевченко разложили несколько десятков волонтеров общественных организаций в знак поддержки людей, живущих с ВИЧ.

Они также раздавали прохожим красные ленточки, информационные материалы, приглашали всех желающих пройти бесплатную диагностику на ВИЧ-инфекцию.

Читайте такжеВ Киеве можно пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в выездных медпунктахОбщественники держали плакаты: «Лечение гепатита С за деньги горсовета», «Бесплатная диагностика», «Прекратите «эксперименты» с социальной политикой», «Начать работу координационного совета ВИЧ-СПИД» и т. д.

Также они разложили полотно, состоящее из множества разноцветных лоскутов, на каждом из которых – имя и возраст человека, погибшего от вышеназванной болезни.

Как пояснила журналистам председатель общественной организации «Вера, Надежда, Любовь» Татьяна Семикоп, данное полотно - квилт (стеганое полотно), сделанный в память о друзьях и родственниках, умерших от СПИДа.

Участники передали в ОГА письмо, адресованное главе ОГА Михеилу Саакашвили, в котором настаивают на восстановлении работы координационного совета по проблема ВИЧ-позитивных людей, на обеспечении лечением и диагностикой больных и пр.

Читайте такжеСреди боевиков на Донбассе участились случаи заболевания ВИЧ/СПИДомКак сообщил сегодня на брифинге заместитель главного врача Одесского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Бабенко, на учете в центре состоят 10 836 человек больных ВИЧ, из них - 732 ребенка, из которых у 35 - СПИД.

Справка УНИАН. Всемирный день памяти умерших от СПИДа отмечается каждое третье воскресенье мая.