В столице директор фонда присвоил более 200 тыс. грн, собранных на лечение бойца АТО

В Киеве задержан директор благотворительного фонда, который присвоил более 200 тыс. грн., собранных на лечение раненного бойца АТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, установлено, что 41-летний киевлянин, который возглавлял благотворительный фонд, вместе с неустановленным следствием лицом решил присвоить деньги женщины, которая разместила в СМИ объявление о сборе пожертвований на лечение своего сына, который в 2014 году получил тяжелое огнестрельное ранение в зоне АТО.

«Путем обмана злоумышленники получили у мобильного оператора дубликат сим-карты этой женщины и при помощи паролей, которые поступали на телефон, провели несколько финансовых операций, переведя более 200 тысяч гривен с ее банковского счета на счета другого человека», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе госпиталю Госпогранслужбы финны подарили мобильный рентген-аппаратПринятыми оперативно-розыскными мероприятиями организатора преступления удалось установить и задержать. Сейчас директору благотворительного фонда сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), ему избрана мера пресечения.

Поиск его подельника продолжается, сообщили в прокуратуре.