В Киеве можно пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в выездных медпунктах

С 14 до 28 мая киевляне и гости столицы смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в специально оборудованных выездных медицинских пунктах, которые будут работать возле станций метро, торговых центров и в местах отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Цель акции – информирование населения о проблеме ВИЧ/СПИДа, преодолении барьеров, которые приводят к инфицированию ВИЧ из-за неосведомленности, неосторожности и безразличия.

В пунктах тестирования будут работать психологи, медицинские сестры, социальные работники и волонтеры. Пройдя обследование на ВИЧ с помощью быстрых тестов, можно будет узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут.

Читайте такжеКиев получит финансовую помощь для борьбы со СПИДом Мероприятия пройдут по адресам и графикам: 14.05.2016 с 16:00 до 22:00 Подольский р-н, улица Кирилловская, Куреневский парк (возле центрального входа); 17.05.2016 с 18:00 до 22:00 Днепровский р-н, Русановский бульвар, 1 (площадка у памятника Н. Гоголю); 19.05.2016 с 18:00 до 22:00 Голосеевский район, жилой массив Теремки-2 улица Лятошинского, (площадка возле магазина «Велика Кишеня»); 21.05.2016 с 16:00 до 22:00 Деснянский р-н. (площадка у входа в парк Дружбы народов); 24.05.2016 с 18:00 до 22:00 Оболонский р-н, микрорайон Водопровод; 26.05.2016 с 18:00 до 22:00 Голосеевский р-н, станция метро «Лыбидская», улица Антоновича, 176 (площадка возле торгового центра Ocean Plaza); 28.05.2016 с 16:00 до 22:00 Днепровский р-н, Труханов остров (площадка возле пешеходного моста.

«Такие акции, начало которым положил Киевский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом в 2011 году, сегодня является уже традиционным мероприятием. Они направлены на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа, а их эффективность доказана многолетним опытом. Почти 90% людей, которые по собственному желанию тестировались на ВИЧ на акциях, проходили его впервые в жизни», – сказал Поворозник.

Читайте такжеСреди боевиков на Донбассе участились случаи заболевания ВИЧ/СПИДомПо словам представителя столичной власти, общегородская акция по информированию и тестированию населения города на ВИЧ-инфекцию реализуется Киевским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом совместно с Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи, общественными организациями ВБО «Конвиктус Украина», ВБФ «Дроп ин Центр» при финансовой поддержке Международной организация AHF (Aids Healthcare Foundation).