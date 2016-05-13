В Киеве к летнему сезону обещают подготовить 9 пляжей и 18 зон отдыха

В Киеве к летнему сезону, который открывается в последней декаде мая и продлится до 15 сентября, коммунальное предприятие «Плесо» готовит девять пляжей и 18 зон отдыха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор КП «Плесо» Денис Пикалов.

Так, в настоящее время активно обустраивают и готовят для приема отдыхающих пляжи: «Детский», «Венеция», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Золотой», «Центральный», «Вербный», «Пуща-Водица» и «Черторой».

Читайте такжеВ Хмельницкой области планируется оздоровить около 37 тыс детей «Сейчас осуществляются подготовительные мероприятия, расконсервируются инженерные сети. Уже закончилась дератизация, и со следующей недели санэпидслужба начнет мониторинг качества воды на городских пляжах. Открыть пляжи как инженерные объекты мы планируем в последней декаде месяца. Как, собственно, и в прошлом году. И рассчитываем на каждый из девяти пляжей получить паспорт, согласованный с представителями столичной ГСЧС и правопреемников санэпидслужбы», - рассказал Пикалов.

На сегодняшний день, по его объяснениям, даже погодные условия еще не позволяют получить санитарные паспорта, поскольку анализ воды на биологические загрязнения проводится, когда вода достигает 18 градусов тепла по Цельсию, а сегодня температура воды в Днепре всего 15 градусов.

Руководитель «Плесо» сообщил, что будет изменен формат работы спасательной службы, которая в этом году будут позиционироваться как пляжный патруль КП «Плесо».

«Мы делаем его в соответствии с международным ISO-стандартом, который пока в Украине не утвержден, но мы имеем надежду, что в ближайшее время он будет принят. На сегодняшний день это стандарт не только Европы, но и мира», - подчеркнул Пикалов.

Так, на пляжах и зонах отдыха предусмотрено установить 18 спасательных постов, укомплектованных специальным оснащением (в прошлом году постов было 11, а в позапрошлом - 4), а также сформировать соответственно 18 бригад. Каждый спасательный пост будет помечен вышкой, специальными флагами (информативными о текущем состоянии пляжа). Определено, что работники таких постов будут контролировать и отвечать за ситуацию на пляже или в зоне отдыха в радиусе 300 м.

Пикалов заверил, что количество заявок от желающих работать в этой пляжной патрульной службе в этом году больше, чем вакансий, поскольку зарплата повышена почти вдвое (в прошлом году она составляла около 2,3 тыс. грн).

Также Пикалов сообщил, что в прошлом году на городских пляжах было установлено 20 новых душевых кабинок и в этом году будет смонтировано еще 27. Дополнительно будет установлено 15 фонтанчиков с питьевой водой.

«Планируется отремонтировать в этом году семь туалетов. Три из них уже отремонтированы. К этому приобщаются и предприниматели, которые нам помогают», - отметил руководитель «Плесо».

Вместе с тем, по словам Пикалова, остается проблема с канализацией на Трухановом острове и в Гидропарке.

«Но город идет нам навстречу: в апреле депутаты Киевсовета проголосовали и поддержали предложение разработки и внедрения системы канализации Труханова острова. И эта система начнется с Центрального пляжа», - отметил Пикалов.

По его словам, на некоторых пляжах впервые за последние годы будет проведена санитарная подсыпка песка, в частности, на «Вербном», «Пуща-Водица» и «Предместная Слободка» пляжах.

Как обратил внимание Пикалов, согласно положениям Водного кодекса, вход на муниципальные пляжи бесплатный.

«Если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда от вас требуют деньги за вход на пляж, то речь идет либо о нарушении закона, либо о том, что вам предлагают какую-то непонятную услугу, и вы имеете право, как минимум, поинтересоваться, о чем идет речь и, скорее всего, нужно обратиться на горячую линию 15-51 или правоохранительных органов», - сказал он.

Вместе с тем, отметил Пикалов, иногда речь может идти об «отдельных календарных мероприятиях, например, фестивале, которые имеют четко определенные сроки и не могут быть пролонгированы в течение многих дней.

Кроме того, Пикалов сообщил, что в уборке пляжей и зон отдыха будут задействованы работники «Плесо» и отобранные на тендерной основе частные клининговые компании.

«Мы также получили возможность приобрести новую пескоуборочную технику – это прицепная машина, которая позволяет эффективно чистить самые большие городские пляжи, такие как «Венеция» в Гидропарке», - сказал он.

Что касается финансирования мероприятий по подготовке пляжей и зон отдыха возле воды к пляжному сезону, Пикалов отметил, что оно осуществляется из нескольких источников, поэтому трудно назвать точную сумму.

«Это несколько составляющих. Отдельно финансируются мероприятия по организации безопасности на воде, и это не только в летний сезон – в этом году 9 млн грн в год. (8 млн грн в прошлом году). Это служба обеспечения отдыха, которая занимается пляжами, – 8 млн. грн. Отдельное финансирование осуществляется по линии капитальных расходов – в этом году средства на проведение капитальных ремонтов составили 7-7,5 млн грн на все пляжи», - пояснил он.

Отдельно Пикалов обратил внимание, что в этом году впервые вводится новый мониторинг состояния воды, который позволяет получить результат в течение 18 часов.

«Ранее СЭС тратила 5 суток, чтобы получить результаты анализа поверхностных вод. Это означало, что анализы забрались в понедельник, а результаты декларировались в пятницу. Но биологическое загрязнение воды меняется каждый час, и такая задержка в получении результатов провоцировала часто непонятные ситуации. В этом году мы будем это делать быстрее и чаще», - добавил руководитель «Плесо».