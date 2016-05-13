В Виннице состоялся тренинг по проблемам образования детей с особыми потребностями

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках социальной программы началась серия специализированных тренингов для педагогов «Инклюзивное образование – уровень сознания нации. Опыт. Перспективы. Результаты».

Первый тренинг состоялся в Виннице для 40 работников образования региона. В нем приняли участие руководители департаментов образования, винницких школ, в которых в новом учебном году запланировано открытие инклюзивных классов, а также директора и завучи школ, в которых такие классы уже функционируют.

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Участники семинара получили практические рекомендации, ознакомились с юридическими, финансовыми и административными особенностями развития инклюзии в Украине, а также поделились успешным опытом, который показал реальные пути взаимодействия по этому вопросу с органами власти.

Обращаясь к педагогам, Марина Порошенко подчеркнула важность внедрения в Украине инклюзивного образования.

«К концу мая к вам присоединятся коллеги из Киевской, Запорожской, Житомирской и Харьковской областей. И большой украинской семьей мы будем работать над тем, чтобы особые дети получили шанс на равноправную жизнь. Я верю, что все вместе мы докажем, что инклюзия в Украине – возможна!», - сказала она.

По словам председателя Винницкой ОГА Валерия Коровия, уже 25 школ внедряют новые элементы обучения детей с особыми потребностями, которых в области около 60 человек.

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«Важно, чтобы мы имели новые современные методологии, позволяющие работать с этими детишками. Очень важно обучение в обычных классах детей по специальным методологиям, это дает возможность детям, которые будут рядом с особыми детьми, учиться уважению к людям, имеющим определенные проблемы со своим здоровьем», - сказал руководитель области.

***Инклюзивное образование – гибкая индивидуализированная система обучения детей с особенностями психофизического развития в условиях массовой общеобразовательной школы. В ее основу положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей с особыми образовательными потребностями.