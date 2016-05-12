Ветеринары зафиксировали первую вспышку АЧС в Хмельницкой области

Ветеринары зафиксировали первую вспышку смертельного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Хмельницкой области, где от АЧС погибли 7 свиней в подсобном хозяйстве в селе Горчичная Дунаевецкого района. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«В Хмельницкой области (с. Горчичная, Дунаевецкий район) зафиксирована вспышка африканской чумы свиней», – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в подсобном хозяйстве одного из жителей села с 3 по 10 мая погибло 7 из 14 свиней, о чем он сообщил в районную службу ветеринарной медицины. Диагноз АЧС был установлен по результатам лабораторного исследования тканей погибших животных.

Согласно сообщению, ветеринары проводят все необходимые действия по локализации и недопущению распространения заболевания.

По данным Госпродпотребслужбы, кроме указанной вспышки, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 8 случаев АЧС: в Полтавской и Одесской областях – по 3, в Житомирской и Кировоградской – по одному. По состоянию на 11 мая осталось два неблагополучных пункта по АЧС – один в Одесской области и один в Киевской (вспышка случилась в 2015 году). К этому времени случаев АЧС на территории Хмельницкой области не регистрировалось.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году на территории Украины было зафиксировано 40 случаев АЧС в девяти областях: в Черниговской – 13 вспышек, в Киевской и Сумской – по 6, в Полтавской – 5, в Николаевской – 4, в Ривненской и Одесской – по два, в Житомирской и в Черкасской – по одному случаю. При этом в дикой природе произошло 5 вспышек.

По сообщениям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в мире наблюдается напряженная эпизоотическая ситуация по АЧС. В прошлом году распространение этой болезни зафиксировано в 12 странах мира: Латвии (577 случаев), Литве (93), Эстонии (393), Польше (31), России (84), Республике Чад (1), Кабо-Верде (2), Кот-д'Ивуаре (2), Кении (1), Нигерии (1), Зимбабве (8) и Украине (40).

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.