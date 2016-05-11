В Николаевской области женщина умерла от удара молнии

В Николаевской области от удара молнии скончалась 41-летняя жительница с. Дмиртовка Вознесенского района.

Как сообщили в ГУ ГСЧС, трагедия произошла 10 мая в 15:00, когда потерпевшая направлялась домой, проходя мимо реку Южный Буг.

"Как засвидетельствовали медики, женщина умерла от остановки сердца в результате поражения молнией. Об этом в Службу спасения поступило сообщение от дежурного фельдшера Вознесенской скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

Спасатели Николаевской области обращаются ко всем гражданам с просьбой следить за прогнозами синоптиков и по возможности не выходить на улицу во время грозы.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в селе Исаево Николаевского района Одесской области от удара молнии погибла 50-летняя местная жительница.

Как сообщили УНИАН в Исаевском профессиональном аграрном лицее, в котором погибшая работала секретарем учебной части, когда ударила молния, дождя практически не было. Женщина шла рядом с коллегой возле реки. Коллега потеряла сознание.