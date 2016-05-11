Среди боевиков на Донбассе участились случаи заболевания ВИЧ/СПИДом.

«Среди личного состава 2 мотострелкового батальона (Тельманово) участились случаи заболевания ВИЧ/СПИДом, что также влияет на боеспособность. За апрель этот диагноз подтвержден у трех военнослужащих», - сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В то же время, "командованием 1 отдельной мотострелковой бригады (Комсомольское) принято решение о проверке 100% личного состава бригады на наличие заболевания", - отмечает разведка и подчеркивает, что несмотря на усилия командования 1АК (Донецк) ВС РФ остается неудовлетворительным морально-психологическое состояние российских военнослужащих.

Читайте такжеВ Киеве подписан Меморандум по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения«В результате постоянного ожидания наступательных действий, нежелания участвовать в активных боевых действиях отмечается отток военнослужащих из 2 мотострелкового батальона (Тельманово) 1 отдельной мотострелковой бригады (Комсомольское). Как следствие, укомплектованность личным составом подразделения 2 мсб составляет менее 35%», - информирует разведка.