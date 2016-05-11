В Одесской области от удара молнии погибла женщина

В селе Исаево Николаевском районе Одесской области от удара молнии погибла местная жительница.

Как сообщили УНИАН в Исаевском профессиональном аграрном лицее, в котором погибшая работала секретарем учебной части, ЧП произошло 10 мая возле реки. В лицее отметили, что, когда ударила молния, дождя практически не было. Женщина шла рядом с коллегой.

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Сегодня в Исаево состоятся похороны.

В пресс-службах региональных главков ГСЧС и Национальной полиции УНИАН заявили, что информация о данном ЧП к ним не поступала.

В Николаевской районной государственной администрации факт гибели женщины от разряда молнии УНИАН подтвердили, уточнив, что соответствующее заявление в полицию было подано 10 мая.