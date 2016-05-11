В Хмельницкой области планируется оздоровить около 37 тыс детей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Хмельницкой облгосадминистрации.

Согласно прогнозным показателям, в 2016 году оздоровление в летний период будет осуществляться в 209 детских учреждениях, а именно: в 11 оздоровительных (9 загородных, 2 санаторного типа); в 198 учреждениях отдыха (191 с дневным пребыванием, в том числе 50 летних языковых лагерей, 2 лагеря труда и отдыха, 5 палаточных городков).

В целом, в областном бюджете на оздоровление детей школьного возраста предусмотрено 4 млн 215,7 тыс. грн, на оздоровление и отдых детей социально незащищенных категорий и детей, которые воспитываются в интернатных учреждениях области, - 2 млн 514,7 тыс. грн, запланировано привлечь 9 млн 794 тыс. грн внебюджетных средств.