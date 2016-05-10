В Киеве дети-инвалиды, которые живут в приемных семьях, будут получать пособие

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Департамент социальной политики КГГА, ежемесячное пособие в размере 850 грн будет выплачиваться на ребенка-инвалида, который воспитывается в приемной семье или в детском доме семейного типа, а на ребенка-инвалида, который имеет статус сироты и воспитывается в приемной семье или в детдоме семейного типа, предусмотрена ежемесячная помощь в размере 1 тыс. грн.

Согласно распоряжению, лица, зарегистрированные в Киеве, которые родили в 2016 году тройню и более детей, получат единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. грн.

Выплата материальной помощи будет проводиться в соответствии с Порядком выплаты пенсий и денежной помощи, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 30 августа 1999 года № 1596, с согласия получателей помощи через их текущие счета в банках и Инструкцией о выплате и доставке пенсий, социальных пособий национальным оператором почтовой связи.

Оказание материальной помощи отдельным малозащищенным категориям населения будет обеспечиваться за счет средств, предусмотренных в бюджете Киева на 2016 год на выполнение городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам», утвержденной решением Киевсовета от 3 марта.