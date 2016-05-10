В селе на Буковине зафиксирована массовая вспышка коклюша среди детей
09:49, 10 мая 2016Новости регионов
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В селе Бузовица Кельменецкого района Черновицкой области зафиксирована массовая вспышка заболевания коклюшем.
В учебно-воспитательном комплексе у 21 ребенка медики диагностировали коклюш / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Оксана Андриец сообщила, что в учебно-воспитательном комплексе в селе у 21 ребенка медики диагностировали коклюш.
По ее словам, в связи с этим учебное заведение закрыли сначала до 3 мая, а затем - до 9 мая.
Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, в области вакцины против коклюша в настоящее время нет.
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