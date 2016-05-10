В селе на Буковине зафиксирована массовая вспышка коклюша среди детей

Как передает корреспондент УНИАН, директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Оксана Андриец сообщила, что в учебно-воспитательном комплексе в селе у 21 ребенка медики диагностировали коклюш.

По ее словам, в связи с этим учебное заведение закрыли сначала до 3 мая, а затем - до 9 мая.

Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, в области вакцины против коклюша в настоящее время нет.