В Полтаве открыли Центр социально-психологической адаптации ветеранов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, центр открыт на улице Спасской, 10.

В открытии центра принял участие патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Он освятил помещение центра.

Участие в создании центра принимали ветераны АТО и волонтеры. Ремонтные работы в центре проводили участники АТО, помогали им и ученики полтавских школ, студенты.

Читайте такжеВоенным будут предоставлять бесплатную психологическую реабилитацию после боевых задач

В центре есть тренажерный зал, комната для психологической реабилитации бойцов и тому подобное. Также предусмотрено предоставление правовой помощи.