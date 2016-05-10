В Полтаве открыли Центр социально-психологической адаптации ветеранов АТО
10:20, 10 мая 2016Новости регионов
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7 мая в Полтаве открыли Центр социально-психологической адаптации ветеранов АТО.
В Полтаве открыли Центр социально-психологической адаптации ветеранов АТО
Как передает корреспондент УНИАН, центр открыт на улице Спасской, 10.
В открытии центра принял участие патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Он освятил помещение центра.
Участие в создании центра принимали ветераны АТО и волонтеры. Ремонтные работы в центре проводили участники АТО, помогали им и ученики полтавских школ, студенты.
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В центре есть тренажерный зал, комната для психологической реабилитации бойцов и тому подобное. Также предусмотрено предоставление правовой помощи.
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