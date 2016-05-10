Житель Донецка пытался перевезти через линию соприкосновения медизделия

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Нарушителя задержали вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» пограничники Краматорского отряда.

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«В автомобиле «Фольксваген», следовавшем на въезд в подконтрольную Украине территорию, пограничники совместно с работниками фискальной службы обнаружили в картонных ящиках 216 упаковок медицинского лейкопластыря. У гражданина Украины, жителя Донецка, разрешения на перевозку товара, предварительная сумма оценки которого составила 800 тысяч гривен, не было», - говорится в сообщении.

Автомобиль передан сводной мобильной группе для принятия правового решения, отметили в пограничной службе.