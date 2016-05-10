Житель Донецка пытался перевезти через линию соприкосновения медизделия
Житель Донецка пытался переместить через линию столкновения партию лейкопластырей на сумму 800 тысяч гривен.
Житель Донецка пытался перевезти через линию соприкосновения медицинских изделий на 800 тыс. грн / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Нарушителя задержали вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» пограничники Краматорского отряда.
Читайте такжеКонтроль на Донбассе: Миссия невыполнима
«В автомобиле «Фольксваген», следовавшем на въезд в подконтрольную Украине территорию, пограничники совместно с работниками фискальной службы обнаружили в картонных ящиках 216 упаковок медицинского лейкопластыря. У гражданина Украины, жителя Донецка, разрешения на перевозку товара, предварительная сумма оценки которого составила 800 тысяч гривен, не было», - говорится в сообщении.
Автомобиль передан сводной мобильной группе для принятия правового решения, отметили в пограничной службе.