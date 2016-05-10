В Полтаве достраивают областной противотуберкулезный диспансер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, посещение медучреждения состоялось в рамках рабочей поездки Порошенко в Полтавской области.

Во время общения с работниками учреждения и полтавскими медиками глава государства отметил, что Полтава была практически единственным областным центром в Украине, который до этого времени не имел современного туберкулезного диспансера, и назвал такую ситуацию недопустимой. Президент выразил уверенность, что в новом заведении комфортнее будет работать медработникам, что будет способствовать более эффективному лечению пациентов. Глава государства добавил, что теперь они смогут получать необходимую медицинскую помощь в улучшенных условиях и с лучшим оборудованием.

«Важно, что даже в условиях войны находятся возможности финансировать сооружение медицинских учреждений и других объектов», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства осмотрел новый корпус, лабораторный и рентген-диагностический блоки с современным оборудованием.

Строительство областного тубдиспансера в Полтаве на 350 коек было начато в 1993 году, но в связи с ограниченным финансированием осуществляется в три очереди. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 2004 году, вторая очередь - в 2011 году.

В составе третьей очереди строительства - первый и второй пусковой комплексы.

Первый пусковой комплекс - это диагностический блок главного корпуса на четыре этажа, сооружение по обеззараживанию сточных вод, дизельная электростанция и расширение и достройка существующей котельной.

Второй пусковой комплекс, который будет состоять из стационарного блока на 350 коек в палатах коксующего типа и пищеблока, в настоящее время на стадии начального строительства.