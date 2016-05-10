Полтавщина: в результате взрыва гранаты ранены шестеро детей

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Взрыв произошел вечером 6 мая в одном из домов в селе Новосанжарского района.

«Около 22 часов в Новосанжарское отделение ГУ НП в Полтавской области поступило сообщение, что в местную Центральную районную больницу доставлены шестеро несовершеннолетних с многочисленными осколочными ранениями», - говорится в сообщении.

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На место происшествия выехали следственно-оперативные группы полиции района и области.

Предварительно установлено, что около 21 часа 20-летний местный житель принес в дом предмет, похожий на гранату (предположительно Ф-1), и демонстрировал его своим соседям. Во время неосторожного обращения боеприпас взорвался.

«В результате взрыва 20-летний парень погиб на месте. Шестеро соседей - несовершеннолетние девушки в возрасте 6 лет, 14 лет, двое в возрасте 15 лет и двое 16-летних, с многочисленными политравмами госпитализированы в районную больницу. Состояние здоровья одной из девушек тяжелое, остальные дети находятся в состоянии средней степени тяжести», – сообщил заместитель начальника ГУ НП в Полтавской области Сергей Чиж.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 (умышленное убийство с правовой квалификацией «несчастный случай») и ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.