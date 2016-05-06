В Конотопе 23-летний парень погиб при попытке сделать селфи на крыше поезда

В городе Конотоп Сумской области погиб 23-летний местный житель, который ночью пытался сделать селфи на крыше грузового поезда и был поражен электрическим током.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, информация о несчастном случае поступила в полицию 5 мая в 23:25.

Читайте такжеДвое молодых киевлян погибли от поражения электротоком, пытаясь сделать селфи«Прибыв на указанное место происшествия, полицейские констатировали смерть потерпевшего. Погибшим оказался 23-летний житель Конотопа, который в тот вечер проводил свое свободное время с друзьями. Вместе употребляли спиртные напитки, а местом отдыха выбрали железнодорожные пути. Приятели погибшего рассказали, что парень хотел сделать интересное селфи, поэтому взобрался на крышу вагона. Юноша погиб в результате поражения электрическим током», - говорится в сообщении.

Сегодня по данному факту правоохранители проводят проверку.