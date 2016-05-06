В Сумах собрали почти 700 тысяч грн помощи онкобольным детям

В Сумах во время 6-й благотворительной акции «К Светлому Дню - светлые поступки», что традиционно проводится на Пасху, собрали почти 0,7 миллиона гривен помощи онкобольным детям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня организаторы акции сообщили на пресс-конференции в Сумском епархиальном управлении.

В частности, акция проводилась совместными усилиями Сумской епархии УПЦ и филиала Национальной телекомпании Украины «Сумская региональная дирекция» (ранее Сумская областная государственная телерадиокомпания - УНИАН) в течение Великого Поста.

«Во время акции проводился сбор благотворительных пожертвований, которые мог сделать каждый, положив средства в ящик с логотипом акции в любом православном храме Сумской епархии. Кроме того, в течение акции было проведено благотворительный концерт, а также две благотворительные ярмарки. Общая сумма собранных средств по состоянию на 5 мая – 667 тысяч 714 гривен. Это самая большая сумма, которая была собрана за шесть лет проведения акции», - сообщила заместитель генерального директора филиала НТКУ «Сумская региональная дирекция» Оксана Кириленко.

По ее информации, в этом году к акции присоединились даже в Афинах: кукольный театр «People & Puppet's Svit» дал три спектакля, сбор от которых был направлен на помощь онкобольным детям Сумской области.

Организаторы акции поблагодарили всех, кто принял участие в общем деле милосердия и сбора средств, чтобы оказать эффективную помощь в лечении детей.

Кириленко также сообщила, что в этом году все собранные средства будут использованы на лекарства для гематоонкологического отделения Сумской областной детской клинической больницы.

«Если в предыдущие годы на собранные во время благотворительной акции деньги мы покупали оборудование и расходные материалы к нему, то в этом году все средства пойдут на закупку лекарств, поскольку с начала года и до сих пор не проведены государственные закупки и на лечение онкобольных детей из бюджета не поступило ни копейки», - отметила Кириленко.

При этом она отметила, что к благородному делу все желающие могут присоединиться к тому времени, когда организаторы акции закупят необходимые лекарства.