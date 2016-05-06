В Одессе госпиталю Госпогранслужбы финны подарили мобильный рентген-аппарат

Одесскому клиническому госпиталю Государственной пограничной службы Украины финны подарили мобильный рентген-аппарат MUX-100 H series. Как сообщили УНИАН в секторе взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины 5 мая аппарат передан от Центра медицинской визуализации Финляндии. «Рентген-аппарат MUX-100 H series, который пограничники получили в качестве гуманитарной помощи, благодаря своей мобильности и современности, значительно ускорит процедуру обследования и диагностики тяжелобольных, освободив их от необходимости транспортировки в рентген-кабинет», - отметили в секторе.

Читайте такжеИвано-Франковская детская больница получила медоборудование для ухода за недоношенными младенцамиНа церемонии вручения присутствовали и представители МИД Украины, которые взяли на себя оформление всех документов, чтобы доставить аппарат из Финляндии в Украину.

Читайте такжеВ Житомирской больнице установили новый томограф стоимостью 30 млн«За время проведения АТО госпиталь принял и оказал медицинскую помощь 200 раненым пограничникам. Сами врачи также неоднократно выполняли свои обязанности в зоне АТО, поэтому хорошо понимают необходимость и полезность такой мобильной аппаратуры», - подчеркнули в управлении.