Сегодня в Киеве ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/сек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу, 6 мая, в Киеве прогнозируется переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 6-8°, днем 14-16°.

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