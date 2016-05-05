В Крыму на сегодня и завтра объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на 5-6 мая объявлено штормовое предупреждение.

Как сказано в сообщении крымского главка МЧС, подконтрольного России, в эти дни ожидаются сильные осадки, ветер и грозы.

«Днем 5 мая, в течении 6 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве просят соблюдать меры предосторожности в этот период и не исключают сбои в работе Керченской паромной переправы.

Как передает Крым.Реалии, на этой неделе в Крыму несколько раз объявляли штормовое предупреждение и из-за непогоды останавливали работу паромной переправы через Керченский пролив.

Паромная переправа является основной транспортной артерией, которая соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем Российской Федерации.

*** Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».