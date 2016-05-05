Во Львовской области за минувшие сутки от укуса змей пострадали два человека

Во Львовской области за минувшие сутки, 4 мая, от укусов змей пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в Сколевскую районную больницу 4 мая госпитализирован 64-летний житель села Верхнее Высоцкое Турковского района с диагнозом «укус змеи».

В этот же день, в Сколевскую больницу госпитализировали еще одного пациента - 62-летнего жителя села Коростов Сколевского района, которого также укусила змея.

Состояние обоих пострадавших – средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля во Львовской области от укуса змеи пострадал девятилетний ребенок из села Либохора Сколевского района.