Во Львовской области за минувшие сутки от укуса змей пострадали два человека
10:29, 05 мая 2016Новости регионов
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Состояние обоих пострадавших – средней тяжести.
19 апреля во Львовской области от укуса змеи пострадал девятилетний ребенок / Фото: vitaest-s.ru
Во Львовской области за минувшие сутки, 4 мая, от укусов змей пострадали два человека.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в Сколевскую районную больницу 4 мая госпитализирован 64-летний житель села Верхнее Высоцкое Турковского района с диагнозом «укус змеи».
В этот же день, в Сколевскую больницу госпитализировали еще одного пациента - 62-летнего жителя села Коростов Сколевского района, которого также укусила змея.
Состояние обоих пострадавших – средней тяжести.
Как сообщал УНИАН, 19 апреля во Львовской области от укуса змеи пострадал девятилетний ребенок из села Либохора Сколевского района.
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